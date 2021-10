Heas vallas nähakse seaduseraamist väljapoole. Märgates inimeste vajadusi ja muresid, saab neid lahendada ka siis, kui see pole valla kohustus. See eristabki head valda tavapärasest.

Nagu paljud teisedki omavalitsused, läbisid endised Misso, Haanja, Rõuge, Varstu ja Mõniste vald haldusreformi. Viiest üksusest põimiti kokku suur Eesti lõunapoolseim vald. Meie eesmärk on, et endised piirid kaoksid ja Rõuge vallast kujuneks ka faktiliselt üks vald, kus asju tehakse koos ja ühise sihiga.

Iga valla inimene on tunnustust väärt. Soovime, et siinsetest MTÜ-de ja külade eestvedajatest peetaks veel rohkem lugu ning nende toimetamine ja hea käekäik oleks vallale tähtis. Ettevõtja on valla arengu alustala.

Meie soov on tuua juhtimine elanikele lähemale. Iga inimene peaks tundma, et vallamajas on tema jaoks keegi!

Kaob sõnapaar «raha ei ole», sest küsimus on valikutes. Me ei karda suuri kulusid, pigem väikesi tulusid. Investeerime inimestesse ja see toob tagasi suuremad tulud: inimeste arv tõuseb, ollakse tervemad, elujõulised, aktiivsemad ning saadakse paremini hakkama. Eriti peame investeerima noortesse, kes kannavad siinse elu kuvandit endaga kaasas ja kiirgavad seda laiali. Noori ootame koduvalda ka tagasi.

Meie missioon on muuta Rõuge vald poliitiliselt kisklevast konnatiigist hea mainega vallaks, kus kohalike hinges on rõõm ja uhkus koduvalla üle!

Põhjalikum programm on leitav valimisliidu kodulehel ja Facebooki-lehel.

Aigar Pindmaa (Keskerakond):

Olen rahvuselt ja hingelt võrumaalane ning mulle on alati vägagi korda läinud selle maanuka areng ja inimeste heaolu. Meie nimekirjas kandideerivad inimesed on kogu teadmiste ja oskustega valmis panustama piirkonna arengusse.

Kui saame valituks, seisame selle eest, et Rõuge valla spordielu areneks ning investeeringud jõuaksid nii spordivaldkonda kui valla teede parenemisse ning et Haanja–Rõuge kergliiklusteed saaksid ühendatud. Peame oluliseks ettevõtluse toetamist Rõuge vallas, nt et Rõuge asulasse rajataks nüüdisaegne kauplus.

Töötame selle nimel, et Rõuge vald oleks noortele atraktiivne elukeskkond, kus kiire internet jõuab kõigi Rõuge valla elanikeni. Meile on oluline, et huvitegevuse toetamine Rõuge vallas jätkuks vähemalt varasemate aastate mahus ja et Rõuge valda tuleks Loomingu maja. Toetame eakate huvitegevuse mitmekesistamist.

Seisame selle eest, et Rõuge vallas jätkuks lasteaiakohti kõigile soovijatele, et Rõuge vallas oleks oma nišiga kool ja et kõik Rõuge valla koolid oleksid kiusamisvabad. Seisame selle eest, et vee- ja kanalisatsioonitaristurekonstrueerimine asulates jätkuks.