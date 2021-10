Valgamaa lühiuudised

Valga vallavalitsuse read said täiendust

Mändla on lõpetanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse erialal ning Tartu ülikoolist on ta saanud humanitaarteaduste magistrikraadi arhiivinduse erialal. Varem on Mändla töötanud muu hulgas dokumendihaldusega seotud ametites rahvusarhiivis, Valga muuseumis ja rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnas. Lisaks on Reimo Mändla juba enam kui kümne aasta jooksul olnud kaasatud Valgamaa Spordiliidu tegemistesse võistluste kohtuniku ja sekretärina ning teatmiku koostajana.