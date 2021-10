Võrumaa piirkonnapolitseinik ning projekti eestvedaja Elar Sarik rääkis, et piirkondlik ohutusprojekt on tänaseks jõudnud koolilapse ikka ning seitsmendaks projektiaastaks on realiseerunud ka kauaaegne unistus päris omast projekti töövihikust. „Unistus töövihikust sai suuresti teoks tänu Coop Võru toetusele ning juba sel õppeaastal saavad koolieelikud valminud töövihikut kasutada, kinnistamaks spetsialistide räägitut,“ selgitas Sarik.