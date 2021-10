President sai isikliku piirimärgi

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et nimeliste piirimärkide kinkimine on traditsiooniline kõrgem tunnustus neile, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti piiride valvamise arengusse.

«Viimase viie aastaga on piiril palju juhtunud. Näiteks said idapiiril alguse kauaoodatud piiriehitustööd. Samas olime viiruspuhangu saabudes sunnitud ka lõunapiiril taastama mitmeks kuuks täieliku piirikontrolli. Presidendina on Kersti Kaljulaid kogu see aeg piiri käekäigust sügavalt hoolinud ning olnud kogu hingega päriselt piiril kohal,» sõnas Vaher.