Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis aga 627,9-lt 680,5-le. Kõrgem oli see näitaja vaid eelmise koroonalaine ajal jaanuaris. Viimase kahe nädalaga on registreeritud 12 884 uut koroonanakkuse juhtu.

«Olukord on väga murettekitav,» tõdes Põhja-Läti ajaleht Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova. «Väga mures on ka meie arstid. Aga poliitikud ainult vaidlevad omavahel, samas kui olukord pidevalt halveneb.»

Kui eelmiste koroonalainete ajal on olukord Eesti piiri äärses Valka omavalitsuses olnud muu Lätiga võrreldes päris hea, siis praegu seda Karpova sõnul öelda ei saa. «Valka rajoonis oli 14 päeva registreeritud nakatumiste keskmine esmaspäeval 78, täna 80. Seda on meie väikese piirkonna kohta ikka palju.»

Olukorra halvenemisele piiriäärses rajoonis on kaasa aidanud seegi, et paljud sealsed noored õpivad ligi poolesaja kilomeetri kaugusel asuva Valmiera linna suurtes koolides. «Nemad siis toovad seda haigust siia, just noorte seas on praegu haigestumisi palju. Valmiera omavalitsuses on viimase 14 päeva keskmine haigestumine 489. Aga eks tegu ole ka märksa suurema rajooniga kas või Valkaga võrreldes,» rääkis Karpova.