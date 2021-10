Päästjad reageerisid kella 17.45 paiku saabunud põlenguteatele suurte jõududega. Nende saabudes põlesid Tõrva vallas asuva graanulitehase saepuruhoidlas (70x30 m) puidutolm ja saepuru. Olukorra tegi keerulisemaks, et hoonesse sisenemiseks sobiv uks oli kuumast deformeerunud ja tuli avamiseks kahveltõstuki abil üles tõsta.

"Vähemalt inimesi hoones ei olnud, selle võrra on lihtsam. Igal juhul võtab kustutamine päris palju aega ja ressurssi. Meie jaoks on see võrreldav turbavälja kustutamisega," märkis ta kolmapäeva õhtul.