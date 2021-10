GALERII ⟩ Ettevõtluspäeval otsiti ettevõtte arengu hoobasid

Mõttus rääkis ka oma praegustest ettevõtmistest, mille peale Indrek Saul küsis siiralt, et mis teda käigus hoiab ja kust oma ideed saab. Põlvkonnavahetusest rääkides tõdes peremees, et tal on väga hea meel, et lapsed on võtmas tööd üle ning talu tegemistesse panustab järjest enam ka Austraalias elav tütar. „Talu kõige suurem väärtus ongi, kui lapsed tahavad sinu tööd jätkata,“ lisas Mõttus, kes praegu jätkab talus vaid veerandkoormusega.