Uuest aastast suureneb pension ja 2023. aastast on see maksuvaba

Ta lisas, et seejuures on oluline parandada madalama sissetulekuga eakate toimetulekut, keda aitab lisaks üksi elava pensionäri toetuse tõstmine. "Keskerakonna ettepanekul tõuseb 2022. aastal üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni. Tegemist on oktoobrikuus makstava toetusega, mida saab üle 80 000 inimese," sõnas Kiik.