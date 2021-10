Lätis kehtib taas eriolukord

See tähendab, et tervishoiuasutustel on rohkem tegutsemisruumi otsustamaks, kuidas kasutada oma ressursse, et tagada tervishoiuteenused nii COVID-19 haigetele kui teistele patsientidele, vahendab BNS.

"Arutasime mitmesuguseid tegutsemisvõimalusi, sealhulgas võimalust paluda rahvusvahelist abi. Kui intensiivravis lõppevad ressursid, ei saa lähivaates midagi muuta. Anestesiolooge on just nii palju, kui neid parasjagu on, õdesid niisamuti. Me võime tuua lisaseadmeid, kuid mitte suurendada inimeste hulka, kes nendega töötaksid," ütles Pavļuts varem neljapäeval ajalehele Diena.

Ta märkis, et praegu ei ole puudust kiirabiautodest, häda on selles, et need seisavad järjekorras haiglate vastuvõtus ega saa õigeaegselt võtta vastu väljakutseid teistele hädaolukordadele.

Läti erakorralise meditsiini juht Liene Cipule kutsus kolmapäeval üles kuulutama tervishoius välja eriolukorda, sest haiglad on täis.

«Olukord on väga murettekitav,» tõdes Põhja-Läti ajaleht Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova.

Kui eelmiste koroonalainete ajal on olukord Eesti piiri äärses Valka omavalitsuses olnud muu Lätiga võrreldes päris hea, siis praegu seda Karpova sõnul öelda ei saa. «Valka rajoonis oli 14 päeva registreeritud nakatumiste keskmine esmaspäeval 78, täna 80. Seda on meie väikese piirkonna kohta ikka palju.»

Olukorra halvenemisele piiriäärses rajoonis on kaasa aidanud seegi, et paljud sealsed noored õpivad ligi poolesaja kilomeetri kaugusel asuva Valmiera linna suurtes koolides. «Nemad siis toovad seda haigust siia, just noorte seas on praegu haigestumisi palju. Valmiera omavalitsuses on viimase 14 päeva keskmine haigestumine 489. Aga eks tegu ole ka märksa suurema rajooniga kas või Valkaga võrreldes,» rääkis Karpova.

Praeguseks on BNSi andmetel Lätis vaktsineeritud COVID-19 vastu 943 244 inimest, mis on statistikaameti juuli andmetel 50,11 protsenti riigi elanikkonnast. Vaktsineerimisega on lõpule jõudnud 876 523 inimest (46,57 protsenti elanikkonnast).

Kolmapäevaks oli vaktsineerimisprotsessiga lõpule jõudnud 54,51 protsenti täisealisi Läti elanikke ja 53,03% protsenti üle 12-aastasi.