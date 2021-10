«Mina koolitajana pidin päris pikki aastaid arenema, kui sain aru, et minu koolitamismissioonil on laiem raam, kui ainult see, et inimene midagi paremini oskaks. Ma olen väga tänulik, et seda raami aitasid minu jaoks avardada koostööpartnerid ja minu väga armasad õppijad, kellest õige mitu oli ka neid, kes mind sel aastal koolitaja nominatsioonile esitasid. Mulle väga meeldib inimestega töötada ja kui me varem ei ole kohtunud, siis ma loodan, et ühel hetkel kohtume ja õpime koos,» lausus Kütt aasta koolitaja tiitlit vastu võttes.

Õhtujuhi Tanel Padari küsimusele, kuidas julgutada inimesi uuesti õppima, vastas Kütt, et sel on laiem tähendus. «Mulle tundub, et kõige paremini saab inimesi taasõppesse sellisel juhul, kui me mõtestame koolitajatena seda tegevust väga suures raamis: ei ole lihtalt, et «tule õppima», vaid see on tegelikult ühiskonna arendamise töö.»