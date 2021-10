Homsel laadapäeval tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb ja varahommikul sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 4-10 kraadi, Lõuna-Eestis on õhutemperatuur vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub öösel edelatuul 3-8 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 7-8 kraadi.