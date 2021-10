GALERII ⟩ Võru talisuplejad alustasid hooaega

Võru taliujujate eestvedaja Consuelo Laanemäe Räime sõnul on ühisujumisi harrastatud ka erinevate täht- ning pidupäevade puhul. Järgmine samalaadne ettevõtmine on plaanis hingedepäeva paiku Kubija järves. «Kutsume kõiki meiega liituma, sest tervisele on see tegelikult väga kasulik,» sõnas eestvedaja.