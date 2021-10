Ilm läheb lähipäevil senisest vihmasemaks

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15, saartel 17 m/s. Sooja on 2-8, Eesti lääneservas kuni 11 kraadiu, Kagu-Eestis on temperatuur kohati 0 kraadi lähedal. Päeval pilvisus tiheneb. Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikul nõrgeneb. Sooja on 2-8, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja Lääne-Eestis sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.