Täna algab hääletamine

Neljapäevani on igas vallas ja linnas vähemalt üks valimisjaoskond, kus saavad hääletada kõik valijad, sealhulgas need, kelle elukoht on mõnes muus valimisringkonnas. Hääletamine jaoskonnas algab nendel päevadel kell 12 ja lõpeb kell 20.