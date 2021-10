Karis: soovin presidendina olla eelkõige tasakaalustaja

Esmaspäeval riigikogus peetud kõnes tõi Karis esile, et juba enne presidendiametisse astumist rõhutas ta, et tema üheks ideaaliks on tark rahvas. "Olen ka täpsustanud, et tarkuse ja harituse mõõdupuu ei ole kõrgkooli diplomite arv, vaid oskus oma teadmisi kasutada ja tulla toime, saada hakkama igas olukorras. Seda nimetatakse õppimisvõimeks."