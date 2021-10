Serviti edenes Balti liiga tabelitippu

«Kahe päeva lõikes ei olnud mängud kindlasti mitte kõige õnnestunumad kaitse koha pealt. Laupäeval Ogrega oli kaitsetegevus suhteliselt nõrgavõitu ja pühapäeval põhimõtteliselt kordus sama stsenaarium, kuid rünnakus toimetati hästi. Mõlemal päeval pärast poolaega parandati kaitset,» kommenteeris peatreener Kalmer Musting. «Oluline oli, et saime võidud kätte ja neli punkti tabelisse. Samuti oli oluline, et need, kes tavaliselt teist viiulit mängivad, said seekord palju mänguaega. Siinkohal tasub esile tuua Markel Veikot ja Kermo Saksingut.»