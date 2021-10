Vammiga hädas pere kolis ajutiselt korterisse

Võru vallas elava perekonna mure sai alguse suvel, kui nad avastasid oma vana palkmaja põranda äärelt valge viljakeha. Selgus, et puitu lagundav seen on kahjustanud suurt osa majast. Seetõttu tuli suur osa viis aastat vanadest põrandatest ja seintest lahti võtta ning ema, isa ja neli last ei mahtunud sinna enam täies koosseisus elama. Nii tuli soojemal ajal osal lastest naridega garaažis magada.