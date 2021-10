«Kõige keerulisem moment oli juuli lõpp, augusti algus, kui viiruse olukord oli selline, et tuli uued piirangud kehtestada. Kui oled juba jooksmas, nagu Eesti kultuur oli, oled poole peal ja finiš paistab, motivatsioon on laes, ja kui sulle visatakse kaigas keset hooaega kodarasse... ega see meeldiv tunne ei olnud. Päris ausalt: üsna pahased olid kõik selle peale, mis siis juhtus. Teiselt poolt tuleb mõista ka, miks see vajalik oli,» rääkis Vabarna.