Politseile teatati võimalikust häälteostust

«Praegu teame, et vihje tegija oli seda juttu mujalt kuulnud ega tea lähemalt kinnitada, kas sel ka tõepõhja all võiks olla. Praegu töötame edasi selle nimel, et vihjet veel kontrollida ja lisainfot saada,» ütles täna pärastlõunal Valga politsei piirkonnavanem Kairi Ruus.

«Iga inimese ülesanne on seista selle eest, et valimised oleks ausad. Seega, kui kellelgi on täpsustavat teavet väite kohta, et Tõrva vallas olla keegi viina eest püüdnud hääli osta, siis palun andke sellest kindlasti oma piirkonnapolitseinikule teada,» pani piirkonnavanem inimestele südamele.