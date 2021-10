Lõuna-Eestis on liikvel vaktsineerimisbuss ja -kiirabi

«Lõuna-Eestis on väga palju hajaasustust, mistõttu on seal väga oluline pakkuda vaktsineerimiseks täiendavaid võimalusi inimestele, kes elavad suurematest keskustest eemal. COVID-19 on tõsine haigus, mis on eriti ohtlik krooniliste haigustega inimestele – seepärast on eriti oluline, et kõik ennast haiguse raske põdemise eest vaktsineerimisega kaitseksid,» ütles SA Viljandi Haigla mobiilsete teenuste koordinaator Kristel Sirelpuu.