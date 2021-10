Postitee muutub üheks päevaks Kostiteeks

Sel laupäeval, kui on hõimupäev ja maailma toidupäev, korraldab kogukond Ihamaru külakeskuses, mis on omal ajal ehitatud meiereihooneks, kireva programmiga teemapäeva. Postitee ääres on mitu toiduettevõtet ja seal saavad kokku Võrumaa Uma Mekk ning Põlvamaa Rohelisem märk. Seetõttu muutub Postitee selleks päevaks Kostiteeks.