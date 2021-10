Üha enam kruusateid on saanud mustkatte

Kanepi vallavalitsuse majandusnõuniku Ülar Kõrge andmeil on valdades tänavu nii palju tehtud, kuna riigi rahalisel toel lükati kolme aasta teedeinvesteeringud ühte aastasse. «Selle tõttu tundubki, et hästi palju on tehtud. Ja loodetavasti on meil kevadeks juba uus teehoiukava.»