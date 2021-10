Eriti tõsine on olukord Võru serval asuvas Lõuna-Eesti haiglas. Sisehaiguste osakonnas on hakatud plaanilist ravi juba piirama, sest voodikohad on täis nii seal kui ka koroonaosakonnas. Haigla juhatuse liige Arvi Vask märkis, et siseosakonnas on 70 voodikohta, millest 26 on koroona-, 10 sisehaiguste ning 34 õendusabiosakonnas. Läinud nädalal oli koroonaosakonnas veel kaheksa voodit, sel nädalal pandi 18 juurde.