COVID ⟩ Lõuna-Eestis oli reedel 93 nakatunut

Positiivse testi saanuist olid 811 vaktsineerimata ja 427 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Surid 71-, 77-, 79- ja 81-aastane mees ning 82-, 84- ja 89-aastane naine. Neist vähemalt kaks olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga, kolm olid vaktsineerimata ning kahe vaktsineeritus on täpsustamisel.

Laupäevahommikuse seisuga vajab sümptomaatilise koroona tõttu haiglaravi 278 inimest. Kokku on haiglas 363 patsienti, kellest on vaktsineerimata 227 ehk 62,5 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 136 ehk 37,5 protsenti. Haiglates avati 57 uut haigusjuhtu.

Ööpäeva jooksul manustati 2440 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 398 698 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 68 protsenti.

Lõuna-Eesti maakondades on Põlvamaa elanikest vaktsineeritud 64,5 protsenti, Võrumaal 59,8 ja Valgamaal 59,4 protsenti elanikest. Omavalitsustest on kõige enam vaktsineerituid Otepää vallas (71,6 protsenti) ja kõige vähem Valga vallas (51,7 protsenti).

Valgamaal Tõrva vallas on vaktsineerituid 66,5 protsenti.

Põlva maakonna omavalitsustes on vaktsineerimine kõige rohkem edenenud Kanepi vallas, kus on kaitsesüstid saanud 67,5 protsenti elanikest. Põlva vallas 63,9 ja Räpina vallas 63,6 protsenti.

Võrumaal on vaktsineerimisega kõige kaugemale jõudnud Rõuge valla inimesed, kellest 62,2 protsenti on süstitud. Võru linnas on kaitsepoogituid 60,3 protsenti, Antsla vallas 59,4, Setomaa vallas 59,7 ja Võru vallas 58,3 protsenti.