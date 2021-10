Keskuse juhataja Henn Antsoni sõnul läks 1970. aastal avatud Väimela näidissovhoostehnikumi ujula ning viimati 2002. aastal lihvi saanud tervisekeskus remonti käesoleva aasta aprillis. Praeguseks on kõik see, mis ehitusprojektis kirjas, valminud. «Meie ujula visiitkaart on suur bassein, kus lammutati basseini süvise osa täielikult välja. Varem oli vesi poolde basseini, vesi läks läbi skimmerite, nüüd on vesi basseini ääreni, kummalgi pool basseini on ülevoolu kanal, ülevool läheb rennidesse – nagu normaalses ujulas,» selgitas Antson. Ka on väike ehk lastebassein läbinud uuenduskuuri: värske lihvi on saanud seinad, põrandad, taastatud põrandaküte, varasema plaatpõranda asemel on nüüd epoksiidvaip. «Kõige tähtsam on aga vee puhtus, samuti soojuse, kütte ja elektri kokkuhoid, sest välissein koos akendega läksid kõik vahetusse, samuti akende all olevad radiaatorid. Muidu lasi välissein külma läbi, nüüd on kõik asendatud, soojustatud.»