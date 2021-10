Politsei on saanud kimbu vihjeid häälteostu kohta

«Valga-, Võru- ja Põlvamaal oleme viimastel päevadel väidetava häälteostmise kohta saanud mõned vihjed. Politsei on neid kontrollinud, kuid need ei ole kinnitust leidnud,» kinnitas PPA Lõuna prefektuuri teabebüroo vanemstaabiametnik Ain Balder.

Laupäeval sai Lõuna-Eesti Postimees vihje, et Tõrva vallas on inimestele pakutud ühe saadikukandidaadi poolt hääletamise eest viina. Samuti vihjati, et inimesi on sõidutatud hääletama ning pakutud meeleheaks õlut.