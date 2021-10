«Kostitee päev on lõikuspeoga seotud sügisene laadapäev. Eelkõige on see suunatud toidu pakkumisele, et toidutootjad saaks müüa oma kaupa,» sõnas Kostitee laada korraldaja Aivar Täpsi. «Sügise poole hakkab müügikohti vähemaks jääma, aga samas asjad on just salve tulnud ja sellepärast ongi selline lõikuspeo aegne laat. Mõelge vanale talule, kus kõike toodeti, vaat see kõik on siin olemas: liha, viljasaadused, juurikad… kõike peaks siin leiduma.»