GALERII ⟩ Vastse-Kuuste kultuurimajja astus sisse sajas valija

Valimiskomisjoni esinaine Liia Sulg rääkis, et reedel ja laupäeval osales eelhääletusel 75 inimesi. Kodukülatusi ootab ees alla kümne, neid on vähem kui varasematel valimistel. «Valdavalt on kasti koju tellinud eakad, kes ei suuda liikuda,» sõnas ta.