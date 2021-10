GALERII ⟩ Parksepas jagus valijaid ühtlaselt kogu päevaks

«Väga ühtlaseks on kujunenud tänane hääletamas käimine,» nentis koolimajas asunud jaoskonna valimiskomisjoni juht Aavo Kenk. «Iga paari-kolme minuti tagant jälle keegi tuleb. Suuremat ega tihedamat liikumist pole olnudki.»

Mingeid intsidente tema sõnul jaoskonnas eilseks pärastlõunaks ette ei olnud tulnud. «Inimesed käituvad korralikult,,» lausus Kenk. «Valdav osa nendest kandis ka maski, nagu praegusele ajale kohane. Mõned üksikul on käinud maskita, kuid ka need valijad on õnneks trehvanud sellisele hetkele, kui teisi hääleandjaid saalis pole olnud.»