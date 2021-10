Tõrva valla noortevolikogu esimehe Roosi Rahnu soov oli esindada vallavolikogus kohalikke noori. «Mulle on hästi hingelähedane, et noortel oleks oma hääl ja nad saaksid seda kasutada. Tundub loogiline vallavolikokku edasi minna, sest valla töös on vaja aktiivseid noori. Peaksin ka proovima aidata,» sõnas Tõrva gümnaasiumi abiturient.