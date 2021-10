Galeriid Tõrva valimispidudelt ⟩ Tõrva kandidaadid kedagi partneritena ei välista

Tõrva valimisliit Ühtne Kogukond kogunes valimispidu pidama Musta Kõutsi kõrtsi. Veidi enne kella 21 oli seal õhkkond rahulik, esimesi tulemusi polnud veel saabunud, kuigi valimiskomisjoni lehekülg oli juba suurelt seinale projitseeritud. «Tänaval inimestega rääkimine on andnud mingi pildi, aga väga raske on praegusel hetkel öelda, mis tunne on. Kohe varsti saame teada,» lausus esinumber Karl Kirt.