Kuigi Reformi- ja Keskerakond on juba harjunud koos valitsema, loodab Käo luua uue võimuliidu Eesti 200, Isamaa ja valimisliidu Põlva Areng toel. «Meie jaoks on niinimetatud punaseks jooneks uue vallamaja teema. Põlva valla kodanikud ei ole väärt seda, et maksumaksja raha maetaks mõttetutesse asjadesse. Enam ei ahista meid ka ühinemisleping, mis valla administratiivhoone ehitust ette nägi,» rääkis ta.