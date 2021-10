“Ettevõtlikke ja elus hakkama saavate noorte õpetamine ning toetamine on ühiskonnale üks olulisemaid eesmärke lisaks õpilaste akadeemilistele teadmistele. Ligikaudu pooled Põlvamaa koolid on liitunud ettevõtliku kooli haridusprogrammiga ja seega on õpilaste elus hakkamasaamine nende südameasjaks,” ütleb Lennart Liba, Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja.

Vastse-Kuuste Kooli direktor Inge Kalle: “Vastse-Kuuste koolipere on alati uuteks väljakutseteks ja põnevateks projektideks valmis olnud. Oleme enda jaoks selgeks mõelnud, et ettevõtlikkus on tahe ja oskus uusi asju kavandada ning ellu viia. Samuti teame nüüd, et mõistete ettevõtlus ja ettevõtlikkus vahele ei pea alati panema võrdusmärki. Ning et ettevõtlikkuse eestvedamiseks tuleb mõnikord ka tagant torkimisega tegeleda. Seda ikka parema tulemuse nimel”.