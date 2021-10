Lähipäevil tuleb koguni kuni 15 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel pilvisus kõikjal tiheneb. Saartelt levib vihmasadu üle maa, Kesk- ja Ida-Eestis võib algul ka lörtsi sadada. Lõuna- ja kagutuul tugevneb hommikuks 5-10, puhanguti 13, rannikul 15, saartel 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 krtaadi, saartel ja läänerannikul on +4 kuni +7 kraadi ning hommikuks õhutemperatuur tõuseb. Päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal pöördub lääne poolt alates edelasse ja tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 21 m/s. Sooja on 2-7, saartel kuni 12 kraadi, õhtul tõuseb üle maa 9-13 kraadini.

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 16, rannikul kuni 21 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on ennelõunal muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihe sajuala ning laieneb mandrile. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 16, rannikul kuni 21 m/s, keskpäeva paiku lühiajaliselt nõrgeneb, õhtul pöördub lõunasse ja tugevneb uuesti. Sooja on 10-15 kraadi.