Põlva/Arcwood, HC Tallinn 2 ja HC Viimsi alustasid hooaega nelja võiduga neljast võimalikust. Tartu Ülikoolil ja Põlva Coopil on tabelis kolme võidu kõrval üks kaotus ning kuus punkti on ka ühe kohtumise enam pidanud Valga Kävalil. Vaid debütant HC Tallinn/Mustamäe ning HC Kehra/Primend jätkavad punktita.

Martin Pihlamägi: hea meel on rohkem noortetiime näha

HC Tallinn 2 kuulub esiliiga tippude hulka juba aastaid, ehkki tiitlit veel võidetud pole. Tänavu alustati nelja võiduga, kuid karikasarjas langeti kahe võitlusliku mängu järel liigakaaslase Põlva Coopi vastu. Meeskonna eestvedaja Martin Pihlamägi tunnistas, et enim on puudust tuntud peatreener Ahmed Porkvelist.

"Ahmed pole seni saanud mängudel käia ning sinna nahka läksid kindlasti karikamängud. Liigaski tulid võib-olla numbriliselt kindlad võidud, aga ise tunneme, et oleme suutnud vaid kuskil 70 protsenti välja panna. Meil peab olema platsi kõrval keegi, kes mõistusega asja juhib – muidu teeme liiga palju lollusi," sõnas Pihlamägi.

"Esiliiga laienes ja on hea meel rohkem noortetiime näha, sest siin on hea areneda. Lihtne näide on Valga Käval, kellel mullu lasime ühes mängus poolajaga vaid ühe värava visata, tänavu aga saime vaevaliselt võidu kätte," meenutas tänavu ise 11 väravat visanud mängu- ja tiimijuht.

"Algul võivad noored olla ehmatanud, aga just nii nad karastuvad ja juba poole aasta pärast näitavad hoopis teist mängu. Selles suhtes on kohamängude ärajäämine kurb, sest meeskondadel oleks rohkem motivatsiooni kui play-off toimuks. Aga proovime sel aastal niimoodi ja tähtsam on, et saaks liiga lõpuni mängida," arvas Pihlamägi.

Kehralased töötavad pikema plaaniga tuleviku nimel

Tabeli teises otsas paikneb nelja vooruga neli kaotust saanud HC Kehra/Primend. Valitseva Eesti karikavõitja duubelmeeskond on küll eranditult kohtunud esikuuiku klubidega – ja kolmega neist võõrsil –, aga on neli mängu kaotanud keskmiselt koguni 16 väravaga.

"Meil on hooaja algus kulgenud nagu oli ette näha, sest noorenduskuuri läbib kogu klubi tervikuna. Esiliigas pallivad meil peamiselt B-klassi poisid ning on selge, et hetkel on enamikes mängudes tegu poisid versus mehed olukorraga. Aga pikemas perspektiivis on need kogemused tähtsad," kinnitas HC Kehra/Primendi peatreener Janar Mägi.

"Ehitame klubis süsteemi, kus kõik vanused mängiks sarnaselt. See hõlbustab tulevikus nii rünnaku kui ka kaitsetaktikaga harjumist, kui mõni noor esindustiimiga liitub. Ka alustatud koostöö Tallinna Käsipalliakadeemiaga on suunatud tulevikku, võib öelda, et tegime nelja-viie aastase plaani ja püüame seda ellu viia," selgitas Mägi.