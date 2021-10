Lõuna-Eestis on elektrita sadu majapidamisi

Eile õhtul Eestit tabanud tugevad tuulepuhangud on taas paljudest kodudest elektri võtnud. Enim on katkestusi Lõuna-Eestis.

Eesti Energia katkestuste kaardi järgi oli neljapäeva hommikul maakondadest kõige enam elektrita majapidamisi Valgamaal. Seal oli rivist väljas kolm alajaama ja vooluta kokku 640 tarbimiskohta. Kõik need asusid Tõrva vallas.

Päeval on ka sajuhooge harvem. Ent nagu ennustab sünoptik Kairo Kiitsak, on suurem tuul alles tulekul ja tormiseks ilmaks tuleb kindlasti valmis olla. Uuesti tugevneb tuul neljapäeva õhtul saartelt ja Liivi lahelt alates ning tugev tuuleväli nihkub õhtuga üle maa. Kõige tugevam tuul puhub ööl vastu reedet ja reede päeval: puhanguid on kuni 20 m/s, rannikul ka 25 m/s.