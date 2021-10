„Suvesoojus on veel kõigil värskelt meeles, kuid sügis on endale tavapäraselt kaasa toonud ka esimese tormi. Päikeselistest päevadest aeda seisma jäänud batuudid, grillid, aiamööbli ja muud lahtised esemed tuleb nüüd kiirelt kinnitada või ohutusse paika viia, et hommikul ei oleks ebameeldivaid üllatusi,“ selgitab vabariigi vastutav korrapidaja Indrek Ints.