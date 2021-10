Portugallane vahetas töö suurfirmas Eesti ökoelu vastu

Portugallane Remi Barbosa näitab Oleviku talu austerservikuid, mida leidub mitmesugustes kirjudes värvitoonides. Alguse said need Belgiast toodud mütseelist. FOTO: Arvo Meeks

Portugalist pärit Remi Barbosa elas pealtnäha kadestamisväärset elu, kui töötas rahvusvahelises infotehnoloogiafirmas. Ent tunne, et intellekt kulub kohta, mis rahulolu ei paku, on ta nüüdseks toonud Eestisse. Siin on tema südameasjaks saanud seenekasvatus ja loodushoidlik põllumajandus, mis oma lähenemiselt olla unikaalne isegi Euroopa mastaabis.