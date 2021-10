GALERII ⟩ Aasta raamatukoguhoidjaks võib saada ka kahe ja poole aastaga

Ürituste korraldamisel on Õkva peamised suunad olnud pärimuskultuur ja käsitöö, mõlemas on ta end palju täiendanud. Aluse on eestvedaja pannud väärikale allikaretke traditsioonile. Koos huvilistega võetakse ette umbes seitsme kilomeetri pikkune teekond koos piknikukorviga. Retked on pühendatud rahvakalendri ja kirjandustähtpäevadele.