«Kunagi augustis helistas Kaja Kesküla, et Mahe ja Muhe projekti raames oleks vaja teha üks kokkamisvõistlus õpilastele ja kas Meremäe kool oleks nõus [võõrustama],» rääkis Meremäe kooli käsitöö ja kodunduse õpetaja Sigre Anderson. «Kui ma alguses arvasin, et kõige keerulisema asi on saada siia pliidid, siis pärast selgus, et kõige keerulisem on saada vajalik elekter. Polegi nii, et pistad ahju seina ja on olemas. Tulid elektrikud ja tegelikult on meil väljas generaator.»