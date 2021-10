Vaike Kottissel on oluline roll 1994. aastal taas kokku tulnud Kanepi segakoori tegemistes. Ta on olnud Põlvamaa jaoks väga olulise kollektiivi ema, eestvedaja, arendaja. Lisaks lauljate motiveerimisele ja koorielu korraldamisele on ta olnud suureks ja asendamatuks toeks kõigile dirigentidele, kes 26 aasta jooksul on koori juhendanud. 30-40 liikmeline segakoor on osalenud pea kõikidel laulu-ja üldlaulupidudel ning laulupäevadel, andnud palju tähtpäevalisi juubelikontserte nii oma vallas, maakonnas kui ka välismaal.