Aivar Lutsu (Keskerakond) tõdemusel on tegemist Kanepi valla ajaloos esimese koalitsioonilepinguga. Samuti pole Reformi- ja Keskerakond ning Isamaa seni ühist võimuliitu loonud. «Varem on olnud lihtsalt koostöölepingud. Koalitsioonilepingu sõnastamisel meil suuremaid eriarvamusi ei olnud. Läbirääkimisi pidasime ka EKREga, aga nende mõtted ja ideed meile päriselt siiski ei sobinud. Kui oleksime nendega liidu teinud, oleksime paratamatult opositsiooni jäänud,» märkis ta.

Isamaa ainukese esindaja Tarmo Tagametsa sõnutsi oli koalitsioonilepinguni jõudmine lihtne, sest Reformi- ja Keskerakonnaga olid üsna lähedased arusaamad valla elu ja juhtimise kohta. «Üks variant oli mitte midagi teha. Aga arvan, et meie kolmikliit tahab ikka midagi ära teha. Kõrvale ei lükanud me algul ka teisi võimalikke variante, aga rääkisime inimestega läbi ning peale jäi just niisugune liit. Kui palju on tulevasel koalitsioonil hääli, selle peale ei mõelnud ma üldse.»