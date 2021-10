Kagu-Eestisse lisandus 163 uut koroonapostiivset

25. oktoobri hommikuse seisuga on haiglas 516 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 362 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 253 ehk 70% on vaktsineerimata ja 109 ehk 30% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

«Aitäh kõigile inimestele, kes on teinud terviseteadliku valiku ennast COVID-19 raske haiguse eest kaitsta. Vaktsineerimine on ohutuim viis hoida ennast ja oma lähedasi ning see on ainus tee kriisist välja,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Vaktsiinid on mõõtmatult ohutumad kui COVID-19 haiguse läbipõdemine, mille tagajärjed on nii inimese enda kui ka ühiskonna jaoks rängad. Palun kõiki inimesi, kes veel ei ole kaitsesüstima läinud, et teeksite seda esimesel võimalusel, konsulteerides vajadusel oma perearstiga. Meil ei ole aega kaotada.»