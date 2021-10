Juba kevadel ütles mittetulundusühingu Leevakk juhatuse liikme Kairi Kasearu, et nad soovivad kodukandi vaatamisväärsusi rohkem esile tuua. «Plaanis on korrastada telliskivivabriku vana korstna ümbrust, et sealt poolt oleks vaade jõele ja hüdroelektrijaamale ning hüdroelektrijaama juurest korstnani,» märkis ta toona.

Luhamaa nulga külavanem Aarne Leima tõdes, et töömehed käisid neil abis juba septembris, kuid laupäeval aitasid talgutöid teha ka kohalikud. Kohal oli ka kopp, mis kaevas välja kände, aitas koristada kivihunnikuid ning süvendada maanteekraave. «Praegu on plaanis Kirikumäe nõlva harvendada. Remontisime kiriku väljast, valgustasime – et paistaks kaugemale, nagu kunagi on paistnud. Kui külaplatsilt kiriku poole minna, on näha, et nõlv on kasvanud võssa,» selgitas Leima toona.