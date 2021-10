Linna soov on rajada mälestusmärk, mis on ajas kestev, ilmastiku- ja vandaalikindel, kergesti hooldatav ning esinduslik. Otsitav kunstiteos peab olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või installatsioon. Mälestusmärgi juures peab olema koht, kuhu on võimalik pärgi asetseda.