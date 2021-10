Kui veel eile soovis Otepää vallas suurima häältesaagi saanud valimisliit Ühinenud kogukonnad alustada konsultatsioone kõigi valimistel mandaadi saanud poliitiliste jõududega, siis täna tuli teada, et viis neist on asunud ise ühise laua taha. Valimisliidu Ühinenud kogukonna ridades kõige enam hääli saanud Jaanus Barkala lausus, et valimisliit on siiski ühtne ning hääled kaotsi ei lähe.