Loodushoidlik karbiring jõudis Põlva- ja Võrumaale

Tillu kohviku perenaine Eve Veski sõnas eile pärastlõunal, et esimesed korduvakasutatavad toidukarbid ehk ringkarbid koos söögiga just läksid klientidele. «Kuna viime suurema koguse lõunatoitu ka mitmesse ettevõttesse, on põhimure just nende pärast. Sest kui viin sinna kuni 15 praadi ja iga kord lendavad karbid pärast söömist minema, on ju tekitatud päris suur kogus mõttetut prügi.»