Terviseameti hädaolukorra staabi juhi asetäitja Kalle Kitsingu sõnul on terviseamet olnud järelevalves seni lootuses, et ettevõtted mõistavad kroonakriisi sügavust ja käituvad reegleid järgides, kuid paraku see pole nii läinud ja valitsuse korraldusi pole täidetud ootuspäraselt.

«Me oleme jätkuvas kriisis ja kõik senised meetmed on iga inimese ja rahvatervise kaitseks väga olulised. Sellest tulenevalt oli valitsus 25. oktoobril kehtestanud uue korralduse, millega tõhustati maksikandmise kohustust. Seega kõikides avalikes kohtades, kus on igaühel ligipääs, on maski kandmine kohustuslik,» rääkis Kitsing.

29. oktoobrist hakkab kehtima uus korraldus, et ka nendes kohtades, kus küsitakse vaktsiinipassi või läbipõdemise tõendit, ja maski kandmine oli seni rangelt soovituslik, tuleb samuti kohustuslikult kanda maski. «Me räägime siinkohal meelelahutusüritustest nagu teater, kino ja kontsert. Ja ka siis, kui olete ette näidanud oma vaktsiinitõendi, tuleb mask ette panna,» ütles Kitsing.

Tema sõnul terviseamet rikkujaid enam ei hoiata ning selle nädala teisest poolest koostöös politseiga tõhustab terviseamet üleriigilisi ühistegevusi ehk toimuvad ühisreidid suuremates Eesti linnades. «Fookusesse võetakse kõik need ettevõtted ja inimesed, kes vilistavad reeglitele, ja nad saavad ka karistatud,» ütles Kitsing.

Tema sõnul tähendab see inimese jaoks seda, et kui ta läheb avalikku kohta, näiteks kauplusesse, peab tal olema kaasas mask - kas meditsiiniline mask või poest ostetud kolmekordse kaitsega mask. «Maski peavad kandma avalikus kohas kõik, vaid need ei pea, kellel on selleks tervislikud põhjused, ja selle tõendi peab olema välja andnud eriarst,» ütles Kitsing, lisades, et vastav tõend peab kaasas olema, vastasel korral tuleb väärteomenetlus.

Kui inimene ütleb avalikus kohas, et tal ununes mask maha, saab ta ettekirjutuse ja võimalik, et ka väärteoprotokolli ehk trahvi. Kui inimene ütleb, et ta ei kavatsegi maski ette panna, saab ta mõlemad menetlused korraga, ja kui ta ei kavatse avalikust ruumist lahkuda, viiakse ta sunniviisiliselt välja.

Ettevõtete osas, kes ei ole küsinud inimeselt nõuetekohaselt koroonapassi, alustatakse koheselt menetlust, mis võib tuua kaasa ettekirjutuse või trahvi. «Rikkumine igal juhul kohe vormistatakse ja seda teeme koostöös politseiga ehk meil on suuremad jõud,» ütles Kitsing.