Valga sõidutab elanikke tasuta vaktsineerima

Asevallavanema Meeli Tuubeli sõnul on Valga haigla ja valla koostöös püütud lahendada kõik takistused inimeste jõudmisel vaktsineerimisele. «Vaktsineerimisbussid on septembris valla külades ja linnas ringid teinud, Valga linnas on vaktsineerimiskabinet avatud igal teisipäeval ja reedel ning kolmapäevast algas perearstide nõustamisnädal. Valla pakutud transpordivõimalust on oodatud kasutama nii noored, pered kui vanemaealised,» julgustas Tuubel.