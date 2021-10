Võru linn pakub elanikele tasuta psühholoogilist abi.

Koroonapandeemia on kestnud juba 20 kuud ja pingeline aeg on Võru linnavalitsuse hinnangul mõjunud inimeste vaimsele tervisele. "Ollakse mures iseenda või oma lähedase viirusesse nakatumise pärast ning see võib tekitada tugevat ärevust. Samuti on lastel ja lastevanematel tekitanud palju stressi koolide distantsõpe ja õppetöö ebakindla olukorra jätkumine. On neidki, kes on kaotanud töö ja tavapärase sissetuleku. Kindlustunne oma elu korraldamisel on kadunud ja tulevik ebamäärane. Lisaks tekitab segadust kõik see, mis on seotud vaktsineerimise teemaga," kirjutab linnavalitsus.